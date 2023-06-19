Прервавшая молчание Алла Пугачева обратилась к Кузьмину и заявила, что она «лицезреет счастье»

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала связи с нашей страной. Кроме того, она редко общается с прессой, вот почему об артистке мало информации в Сети. К слову, на днях исполнительница хита «Арлекино» все же прервала молчание и сделала публичное заявление.

В личном блоге артистка обратилась к Владимиру Кузьмину по важному поводу. Дело в том, что супруга музыканта отметила свое 41-летие. В честь этого события артист поделился семейной фотографией. На нем именинница надела черную куртку и дополнила образ ярким платком. Увидев снимок Кузьмина с молодой избранницей, Пугачева не смогла промолчать и трогательно к нему обратилась.

«Какое счастье лицезреть счастье. Поздравляю!» — высказалась исполнительница хита «Арлекино».

Ранее стало известно о том, что уехавшая из РФ певица Алла Пугачева скрывается на «израильской Рублевке». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой брат Дианы Гурцкой отреагировал на сообщения об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко. Напомним, что мужчине стало плохо во время возвращения из командировки в Москву. По предварительным данным, он скончался от разрыва аорты.