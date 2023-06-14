Александр Кузьмин требует 50 миллионов с певца Ярослава Сумишевского из-за прав на песни

Брат рокера Владимира Кузьмина, Александр автор популярных песен Ярослава Сумишевского намерен запретить ему исполнение некоторых треков.

Об этом сообщает kp.ru.

Музыканты сотрудничают с 2008 года, со времен, когда Александр Кузьмин еще жил в США. Автор «Алены» уверен, что популярность певец обрел именно благодаря ему.

Через несколько лет Ярослав Сумишевский стал участником проекта «Народный Махор», продюсером и спонсором которого был Александр.

Жена Александра Наталия отметила, что супруг вкладывал в карьеру Сумишевского все силы и время в надежде на будущее сотрудничество. Однако союз распался, и Ярослав с репертуаром Кузьмина стал выступать самостоятельно.

Наибольшее возмущение в семье Кузьминых связано с тем, что на концертах, собирая целые залы фанатов, Ярослав ни разу не упомянул автора своих хитов. В интервью певец также говорит, что успеха он добился самостоятельно.

Логическим завершением многолетнего конфликта стал иск Кузьмина в суд с требованием запретить Ярославу Сумишевскому исполнять его репертуар и компенсировать нанесенный ущерб.

Автор «Сезона дождей» признается, что войны не хотел. За годы работы ему удалось создать множество популярных песен, и ему просто было важно, чтобы его имя не забывали и чтобы его труд не пропадал напрасно.

«Я никогда не сказал бы слова против, если б меня просто упоминали как автора. Но такое отношение уже перешло все границы терпения», — сообщает Кузьмин.

Адвокат Андрей Алешкин, комментируя иск, сообщил, что если коммерческая деятельность осуществляется, но при этом автору не отчисляются гонорары, виновника можно привлечь по статье 146 УК РФ о незаконном использовании объектов авторских прав, которая предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет. Он также добавил, что вполне возможно отсудить до 10 миллионов рублей.

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