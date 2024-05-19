Александр Круг оправдался после обвинений новой «Фабрики» в блате

Александр Круг объяснил, почему судьи выгнали талантливых участников из новой «Фабрики звезд». 21-летний певец уверен, что на проекте все конкурсанты равны. Об этом сообщает Вокруг ТВ.

Сын Михаила Круга столкнулся с критикой некоторых фанатов «Фабрики звезд», которые считают, что он попал в шоу благодаря знаменитым родителям. Каждый раз исполнителю приходится доказывать свой талант на сцене. При этом поклонники утверждают, что судьи выгнали многих талантливых ребят, чтобы оставить место для детей из звездных семей.

Сам Александр Круг уверен в обратном. По его мнению, если члены жюри посчитали, что участнику шоу пора уходить, то на это были объективные причины.

«А кто-то готов жить с теми, кто им неинтересен, с кем жить некомфортно? Вот задумайтесь над этим вопросом. Никто никого не сливал в творческом плане», – пояснил музыкант.

К тому же Круг подчеркнул, что его фамилия помогла ему намного меньше, чем думают некоторые зрители.

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