МЧС: компания провалившихся под лед друзей во главе с основателем Cream Soda могла спастись

В ночь на 20 марта в Ярославской области произошла трагедия. Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) и еще четыре человека провалились под лед. Двоим удалось выбраться, однако позже один из спасшихся скончался в машине «скорой». Водолазы подняли тело одного утонувшего. Еще двоих, включая брата музыканта, до сих пор ищут. Спасатели отмечают: поиски затруднены из-за сильного течения.

Поговорили с сотрудником МЧС о том, был ли у компании друзей шанс спастись, и как себя следует вести, если вдруг лед под ногами треснул и столкновение со стихией неминуемо.

По словам специалиста, как бы ни было трудно, в данной ситуации необходимо сохранять спокойствие. Сперва нужно оценить обстановку, скинуть с себя куртку и обувь, так как одежда может создавать лишний вес и тянуть под воду, а потом уже громко звать на помощь и стараться остаться на плаву, держаться за кромку льда до тех пор, пока не придет помощь.

«Если оказались в безлюдном месте необходимо также сохранять спокойствие, оценить обстановку, громко звать на помощь – не исключено, что вас может кто-то услышать. Старайтесь встать в распор об другой край льда, пытайтесь вытащить одну ногу на лед и следом постараться вытащить вторую ногу и перекатится на спину – занять горизонтальное положение. После чего важно перевернуться на живот и медленно передвигаться в сторону берега, чтобы найти все способы для согрева тела. Алкоголь запрещен», - подчеркивает спасатель.

Если и в первом, и во втором случае есть возможность позвонить в МЧС, необходимо незамедлительно это сделать и назвать точный адрес своего местоположения. Если течение сильное – к нему ни в коем случае нельзя разворачиваться спиной, «есть вероятность что вас затянет под лед, выбраться уже будет тяжело» .

«Желательно положить обе руки на лед и активно работать ногами, чтобы принять горизонтальное положение, и скользящим движением вытянуть себя на лед. Вставать на лед нельзя, передвигаться в сторону берега нужно в горизонтальном положении».

Сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций убежден, что «способы спасения есть всегда, это надо знать каждому человеку» , - заключил он.

Напомним, ранее тело Свиргунова обнаружили в Ярославской области.