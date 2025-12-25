Александр Гордон женился в шестой раз: телеведущий бросил пятую жену ради 23-летней художницы

61-летний телеведущий Александр Гордон внезапно объявил о шестом браке. Его избранницей стала 23-летняя художница из Томска Алина Михайлова.

Как пишет Kp.ru, ради юной возлюбленной Гордон расстался со своей пятой женой, арфисткой Софией Каландадзе, которая моложе его на 38 лет.

«Это жизнь. Она, пока смерть не пришла, длится. Я ничего плохого своим женам не желал и не оставлял. Кому какое дело?» - прокомментировал телеведущий очередную женитьбу.

Александр также заверил, что не собирается становиться наставником для молодой жены. В свою очередь, Алина описала отношения с возрастным мужем как интересные, но иногда «нудные».

«Он не про идеальность, а про разговоры до глубокой ночи и чувство дома... Я не считаю его дедом. Я просто уже не обращаю внимания на то, как он выглядит», - пояснила девушка, добавив, что Гордон в душе остается мальчишкой.

Известно, что Алина родилась в 2002 году. С Гордоном она познакомилась в 2021 году, однако тогда он состоял в отношениях с Каландадзе, с которой обвенчался в 2022 году. По данным издания, роман с Михайловой начался у Гордона в 2025 году и уже через два месяца пара узаконила отношения.

Ранее сообщалось, что 6 ноября Александр Гордон впервые за долгое время вышел в свет с 23-летней Софией Каландадзе.