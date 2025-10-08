«Если хочешь выйти, заплати»: Александр Гордон раскрыл, почему не отказывается от американского гражданства

Телеведущий Александр Гордон рассказал, почему не отказался от американского гражданства. По его словам, там очень сложная система, поэтому он решил оставить все, как есть. Об этом сообщает StarHit.

Как признался Гордон, в США он был в последний раз 12 лет назад, когда его дочь выходила замуж. С тех пор паспорт ему не пригождался, однако, когда он захотел от него отказаться, оказалось, что это не так-то просто. Телеведущий заявил, что это практически невозможно.

«Начнем с того, что у них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти, заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают все имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, все. И требует 30% отдать им. При этом ты остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов на следующие 5 лет», - поделился телеведущий.

Александр Гордон подчеркнул, что пытался, несмотря на трудности, отказаться от американского гражданства, но потом просто оставил это дело. Он посчитал, что может его оставить, так как не занимает государственную должность, на которой нельзя «совмещать двери».

К слову, дочь Гордона по-прежнему живет в США, но звездный отец с ней практически не общается. По словам актера, это связано с ее позицией по поводу СВО.

«Она либеральная американка, а я закостенелый, как бы меня назвать-то, подчинник. Как мы можем с ней сойтись?» - отметил Гордон.

