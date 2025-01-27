Александр Ф. Скляр высказался о возможном запрете песни «Сигма-бой» в Европе. Об этом сообщает «Звезда».

Накануне депутат Европарламента Нела Риль обвинила российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде «пророссийских взглядов и мировоззрения». Она предложила запретить трек.

Рок-музыкант Александр Ф. Скляр заявил, что не слышал эту песню, но доволен тем, какие эмоции композиция вызвала у западных депутатов.

«То, что они озабочены проникновением русской культуры пускай даже через такие треки, меня лично очень радует. Дай бог, чтобы таких проникновений было как можно больше на самых разных уровнях. И через музыку, и через театр, и через кино, и через книги. Чем больше будет таких проникновений — тем больше у них будет закипать чайник и тем лучше будет, как мне кажется, для нас», — объяснил он.

Напомним, трек «Сигма-бой» выпустили 11-летняя Светлана Чертищева, известная как Betsy, и 12-летняя Мария Янковская.

Ранее мы писали о том, что выступление 11-летней исполнительницы «Сигма-боя» обойдется в миллион рублей.