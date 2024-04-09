Александр Домогаров пожаловался в прокуратуру после фейковых новостей о болезни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад в Сети появились новости о том, что актер Александр Домогаров, якобы, завершает карьеру из-за болезни. Сообщалось о проблемах артиста с позвоночником.

Однако сам Домогаров поспешил опровергнуть эту информацию. Актер заявил, что подал заявление в Прокуратуру и Роскомндазор с требованием удалить недостоверные новости.

«Я добьюсь если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба», — рассказал артист.

Домогаров заявил, что сейчас выясняет, как фейковая информация попала в Сеть. По словам артиста, к ответственности могут быть привлечены 14 СМИ.

«Спасибо, что некоторые СМИ убрали сегодняшнюю ложь и придуманную „новость“ или дали опровержение! Но есть и 14 грязных, желтых изданий, таких как „Экспресс газета“ и иже с ней, у которых некоторое ложное ощущение, что они неприкосновенны и бессмертны», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что сын актера Александра Домогарова опроверг сообщения о серьезном заболевании отца.