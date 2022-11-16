Александр Буйнов впервые признался в многолетнем насилии со стороны жены

Александр Буйнов вместе с супругой Аленой уже почти 40 лет вместе. За это время артист не раз делился, что очень счастлив со своей второй половинкой. Однако в новом интервью раскрылась правда, о которой ранее певец молчал. Оказалось, у них с женой происходят постоянные ссоры, в результате которых у Буйнова появляются синяки и травмы по всему телу.

Артист признался, что это их способ поддержания крепких отношений. По словам Александра, он уже привык к горячему и вспыльчивому нраву супруги. Именно благодаря ему они за 38 лет ни разу не успели заскучать вместе. В их доме постоянно кипят страсти. Артист рассказал, что регулярные драки с Аленой помогают им поддерживать страсть в паре.

Иногда семейные драмы заходят так далеко, что супруга оставляет на теле Буйнова серьезные повреждения. Певец поделился, что она может его бить, а он ее нет, поэтому приходится лишь защищаться.

Александр Буйнов уверяет, что такие ссоры на самом деле не серьезные. Они с Аленой очень быстро мирятся, потому что не могут сердиться друг на друга.

Супруги счастливы в браке, и их совершенно не расстраивает тот факт, что у них нет детей. Артист признался, им и вдвоем хорошо.

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