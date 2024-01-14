Александр Буйнов рассказал о своей влюбленности: «50 лет мечтаю о поцелуе с Аллой Пугачевой!»

Народный артист России Александр Буйнов уже 50 лет дружит с уехавшей из России Аллой Пугачевой. Певец признался: все это время он мечтал поцеловать Примадонну.

Буйнов отметил, что давно влюблен в Пугачеву, но он четко понимал: ему, как мужчине, с ней ничего не светит. Артистка всегда была несвободна, и завоевать ее сердце Александру не удалось. Однако он допускает, что все могло бы сложиться иначе, если бы она в 1976 не ушла из ВИА «Веселые ребята» и не начала сольную карьеру.

«Годы властны только надо мной, над нею — нет! Больше всего на свете все эти пятьдесят лет я мечтал лишь об одном — как-нибудь ее поцеловать! Или удостоиться ее поцелуя. Нет, в щечку, разумеется, было», — цитирует 73-летнего артиста портал PROZVEZD.

Певец не теряет надежды, что когда-нибудь Пугачева одарит его настоящим поцелуем. Но со временем Буйнов стал воспринимать Примадонну больше как родственницу. В последние годы артист называет ее «сестренка», а она его — «братиком». Александр отметил, что очень дорожит близкими отношениями с исполнительницей хита «Миллион алых роз».

Напомним, Александр Буйнов счастлив в браке с супругой Аленой. Вместе они уже более 30 лет. Артист в шутку называет себя подкаблучником со стажем, он во всем слушает жену и считает, что в этом заключается секрет их долгих отношений.