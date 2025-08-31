Александр Буйнов раскрыл секрет крепкого брака

Александр Буйнов рассказал, что его жизнь с женой никогда не была болотом. Об этом сообщает mk.ru.

Певец Александр Буйнов женат уже более сорока лет. Музыкант признался, что не придает большого значения цифрам.

«Я даже не задумывался о том, что мы живем уже больше сорока лет. Даты никогда не были моей сильной стороной», — поделился он.

При этом Буйнов заявил, что крепкому браку способствует увлекательная и разнообразная жизнь, которая не превращается в рутину.

«Наша жизнь с Аленой никогда не была болотом. У меня до этого были отношения с женщинами. Я вспоминаю, что, когда проходил конфетно-букетный период, начиналось болото. И мне становилось неинтересно», — рассказал он.

Тем, кто хочет крепкого брака, артист посоветовал не стесняться проживать все эмоции.

«Надо жить, эмоции выплескивать, смеяться, ругаться, радоваться. Чувства постоянно подогреваются именно эмоциями. Об этом нельзя забывать», — добавил он.

