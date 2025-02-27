Александр Буйнов предлагал деньги сыну сбитой женщины, чтобы не вызывать ГАИ. Однако семья пострадавшей отказалась. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В беседе с SHOT очевидцы рассказали, что после аварии певец хотел откупиться и не вызывать ГАИ. Якобы Буйнов осознавал, что дальнейшие разбирательства могут повлечь наказание вплоть до лишения водительских прав.

По информации источника, пострадавшую продолжают обследовать: у нее есть подозрение на перелом ребер.

Ранее пострадавшая в ДТП с Александром Буйновым заявила, что певец хотел скрыться. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Буйнов ответил на обвинения в ДТП с пенсионеркой в Подмосковье.