«Были лучшего мнения о нем»: сын сбитой Буйновым женщины отказался от помощи певца

Сын сбитой Александром Буйновым пенсионерки отказался от помощи певца. Алексей признался в беседе с ИА Регнум, что артист позвонил им только спустя четверо суток.

«Я ему говорю: вот с таким вот персоналом у вас — и адвокаты, и юристы, и продюсеры, и даже пускай родственники, да та же самая жена — могли бы просто банально позвонить и сказать, что Александр Николаевич там в шоке, поймите правильно, давайте как-то с вами урегулируем вопрос… А не вот так вот — на три дня вот пропасть без вести, на четвертый только, набравшись сил, отойдя от стресса, позвонить. Ну мы были лучшего мнения о нем», — поделился мужчина.

Сын пострадавшей рассказал, что сейчас его 61-летняя мать находится в больнице и чувствует себя «немного лучше». Впереди ее ждет МРТ, подозревают, что произошло защемление нерва и повреждение тазобедренного сустава.

Также у женщины обнаружили сотрясение мозга. Но Алла Николаевна уже встает и передвигается по палате. Сын признался, что Буйнов предложил оплатить реабилитацию и лекарства, но они отказались.

«Там, наверху, за нас всё решат. Бог есть, там рассудят. Вот и мама говорит: всякое в жизни бывает, обманывать народ тоже не хочется, пусть по закону, как есть, так есть. Ну а там — как у него совесть сыграет. Захочет извиниться — пусть извиняется. Не захочет, значит, в наших глазах у него оценка упадет», — добавил Алексей.

Он заявил, что много информации в СМИ является неправдой. Но он был на месте аварии буквально через две минуты и видел, что Буйнов не подходил к матери. Тогда собрались люди, знакомые и соседи из домов, а певец не приближался ближе, чем на два метра.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза не поддержал Буйнова, который сбил воспитательницу.