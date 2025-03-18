Альбомы эмигрировавшей группы «Каста» удалили с российских стримингов

Альбомы российской группы «Каста» удалены с российских стримингов. Об этом представители коллектива заявили в своем Telegram-канале.

Музыкантов удивило произошедшее. Теперь они решают, как снова опубликовать свои песни.

«Мы этого не просили. Смотрим, как сделать, чтоб опять можно было нас там слушать», — написали они.

По данным The Flow, шесть альбомов «Касты» остались на «Яндекс Музыке» и «МТС Музыке». Остальная часть контента удалена по решению правообладателя, пишут сервисы. В «Звуке» сохранилось только 10 треков коллектива, а в VK Музыке — два.

Артисты уехали из России с начала спецоперации на Украине. Сейчас они в основном выступают в европейских клубах и некоторых странах СНГ. Весной музыканты выступят в Лос-Анджелесе, Торонто, Сиднее и других городах за границей.

Незадолго до этого участники группы «Каста» рассказали о жизни в эмиграции. Так, музыкант, выступающий под псевдонимом Шым, признался, что вдали от российских фанатов перестает их понимать. Более того, он даже не может осознать, много или мало слушателей у него осталось после отъезда.