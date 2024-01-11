Альбина Джанабаева пристрастилась к алкоголю на фоне слухов о разводе с Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева продолжает подкреплять слухи в СМИ о возможном разводе с Валерием Меладзе. Артистка сейчас находится в Дубае, где наслаждается одиночеством и пьет вино.

Певица посетила ресторан под открытым небом с уютной атмосферой на пляже. Там Джанабаева решила перекусить и выпить белого вина. Соответствующие фото она разместила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отметим, что певица нечасто появляется в личном блоге в последние полтора года. Недавно она вновь выложила фото в кафе — внимательные поклонники звезды заметили, что она сняла обручальное кольцо.

Артистка уже давно не публикует совместные фотографии с мужем и не появляется с ним на публике. Поэтому интернет-пользователи решили, что брак певицы потерпел крах. Кроме того, она сделала смелое заявление.

«Молодая, красивая, умная, никого не ищу, ничего не рекламирую, просто так, хвастаюсь», — писала ранее Альбина в своем блоге.