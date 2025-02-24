Альбина Джанабаева покинула Испанию вместе с дочерью. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась в личном блоге фотографией с тремя огромными чемоданами. Певица также выложила видео из аэропорта, на котором видно, как на ее чемодане сидит дочь Агата.

Куда конкретно улетела супруга Меладзе, неизвестно. Подписчики предположили, что Джанабаева улетела из Испании, куда она переехала еще весной 2024 года. Сообщалось, что там же живет и сам Валерий Меладзе.

Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе зарегистрировали брак в 2014 году. Они воспитывают сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату.

Ранее мы писали о том, что 45-летняя певица Альбина Джанабаева похвасталась мышцами после похода в зал.