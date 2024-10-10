«Карьера загублена»: продюсер раскритиковал новый клип уехавшей из РФ Веры Брежневой

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о новом клипе уехавшей из РФ певицы Веры Брежневой, в котором она снялась в нижнем белье с полуголым мужчиной. Ее слова приводит сайт «Страсти».

«Это такие жалкие попытки привлечь внимание к своей персоне, отработать информационные поводы, чтобы привлечь рекламный бюджет и заработать как-то. Но все-таки ее карьера, я считаю, уже загублена и возврата не будет к былой популярности. Ну и, по сути, не имея ни продюсера, который будет вести всю эту концепцию проекта, ни популярности, ни своих поклонников, которые платят за ее контент, а все-таки напомню, ее основная часть аудитории — это русскоязычные люди, Вера Брежнева своими действиями канула в лету. Поэтому это все какие-то, знаете, как говорится, как мертвому припарки. Теперь вот эти все действия ни к чему не приведут», — поделился медиаменеджер.

Напомним, после начала спецоперации Вера Брежнева публично осудила ее и уехала из России. Сначала исполнительница работала волонтером в Польше и отправляла гуманитарную помощь на Украину. Некоторое время знаменитость записывала песни в Латвии, затем переехала с супругом Константином Меладзе в Италию.

Исполнительница давала концерты в Европе с репертуаром преимущественно на русском языке. Однако ни разу не приехала на родину.

Ранее Брежнева рассказала, что отменила гастрольный тур по вине организаторов.