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17:10, 17 декабря 2022
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Альбина Джанабаева держала в ежовых рукавицах группу «ВИА Гра»

Фото: freepik

Альбина Джанабаева просуществовала в группе «ВИА Гра» около 9 лет, устанавливая свои порядки и правила в коллективе. Дисциплина была главной составляющей работы.

Джанабаева призналась, что ценила и пунктуальность. Артистка запрещала коллегам опаздывать на репетиции, особенно на гастрольные поездки.

Ранее мы писали, что экс-солистка группы «ВИА Гра публично расстегнула платье и потрясла пышной грудью перед камерой.

Источник фото:freepik
Источник:monavista.ru
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