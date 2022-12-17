Альбина Джанабаева держала в ежовых рукавицах группу «ВИА Гра»

Альбина Джанабаева просуществовала в группе «ВИА Гра» около 9 лет, устанавливая свои порядки и правила в коллективе. Дисциплина была главной составляющей работы.

Джанабаева призналась, что ценила и пунктуальность. Артистка запрещала коллегам опаздывать на репетиции, особенно на гастрольные поездки.

Ранее мы писали, что экс-солистка группы «ВИА Гра публично расстегнула платье и потрясла пышной грудью перед камерой.