Алана Мамаева рассказала о суде за квартиру с бывшим мужем. Об этом стало известно из соцсетей.

Экс-супруга Павла Мамаева Алана в соцсетях ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался совместно нажитой недвижимости бывших супругов. У знаменитости спросили, отдал ли футболист квартиру в Москве.

«Отдал? Нет конечно, судимся», — написала она.

Мамаева также отреагировала на замечание одного из подписчиков, который заметил, что новая жена Мамаева Надежда Санько живет в их общей квартире.

«Это не ко мне вопрос», — ответила она.

Напомним, Павел Мамаев и Алана Мамаева расписались в 2013 году. В браке у них родилась дочь Алиса. В 2021 году они расстались из-за измен футболиста.

Ранее мы писали о том, что Алана Мамаева публично поздравила бывшего супруга с рождением сына.