Алана Мамаева рассказала о богатом ухажере, который ей не нравится. Об этом она призналась в беседе на YouTube-канале Амина Centr.

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева призналась, что в ближайшее время она не планирует выходить замуж. По словам Аланы Мамаевой, ее устраивает нынешний статус и отсутствие партнеров.

«Я не хочу больше замуж. А зачем? Мне бы хотелось, чтобы мой избранник хотел на мне жениться, но я бы за него не вышла. Мне не хочется совместного быта, посяганий на мою свободу», — рассказала она.

При этом Мамаева не скрывает, что сейчас у нее есть ухажер, который, впрочем, не нравится знаменитости.

«Есть очень богатый ухажер. Ну, он мне просто не нравится, химии нету. Все подруги говорят: „Ты что, дура? Посмотри!“ Ну, не нравится он мне, будем просто дружить», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Алана Мамаева после набора веса закрывала зеркала дома.