Алана Мамаева призналась, что после набора веса закрывала зеркала дома

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, что после набора 40 килограммов стала противна сама себе. Девушка, по ее собственным утверждениям, даже занавешивала отражающие поверхности.

«Когда после родов набрала сорок килограммов, даже в зеркало на себя смотреть не могла — занавешивала его, чтобы не видеть отражение. Привела себя в порядок. А потом после развода на нервах, наоборот, катастрофически похудела. Я весила 46 килограммов, и вес все время падал — казалось, что я просто исчезаю», - приводит ее слова Teleprogramma.org.

Также Мамаева поделилась, что регулярно сталкивается с травлей в социальных сетях. Она подчеркивает, что исходящий от недоброжелателей негатив только усугубляет депрессию, и призывает пользователей быть добрее.

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