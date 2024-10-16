Алана Мамаева «напала» с обвинениями на рэпера Natan из-за его измены с Лерчек на шоу «Звезды в джунглях»

Блогерша Алана Мамаева высказалась о близости рэпера Natan и Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, на шоу «Звезды в джунглях». Женатый артист поддался очарованию разведенной знаменитости и уединился с ней. Экс-жена футболиста заявила, что исполнитель поступил неправильно и закрытый формат программы его не оправдывает.

Когда Natan объяснял, почему проникся симпатией к Лерчек, то упомянул, что из-за специфики шоу не мог понять, где реальность, поэтому и позволил эту интрижку. Алану такие оправдания не устроили. Она отметила, что их держали в плохих условиях без связи не год, поэтому ей непонятно, о каком помутнении говорил рэпер.

«Да, мы были в сложной ситуации в плане голода, в плане испытаний, мы очень быстро сплотились со всеми. Но это не означает, что нужно переступать через какие-то моральные принципы и вести себя таким образом. В первую очередь у меня вопрос к Natan, почему он так себя вел, зная, что мы 24/7 под камерами?» - поделилась Мамаева.

Блогерша заявила, что не одобряет подобные интрижки и даже осуждает тех, кто в них вступает. Другие комментарии она не захотела давать и подчеркнула, что подробности зрители все равно увидят в будущих сериях.

Ранее в Сети раскритиковали рэпера Natan из-за измены жене с Лерчек.