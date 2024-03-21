Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Миронов объявил себя банкротом

Актер Владимир Миронов, известный зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Убойная сила», объявил себя банкротом.

Согласно информационной базе «Электронное правосудие», на которую обратил внимание портал «Деловой Петербург», актер подал необходимый пакет документов для получения официального статуса банкрота в связи с невозможностью погасить долг, превышающий 1 миллион рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал заявление Миронова обоснованным и назначил реструктуризацию задолженности. Актер помимо съемок в кино официально состоит на службе в Академическом театре комедии им. Акимова. Его зарплата в 2023 году составила 1,27 миллиона рублей.

Ранее фирма актера Гоши Куценко, в которой артист владеет долей 49%, задолжала налоговой более 1,5 млн рублей. Федеральная налоговая служба дважды пыталась признать компанию банкротом. Сфера бизнеса – оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами.