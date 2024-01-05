Актер Сергей Бурунов не поддержал идею запрета сериала «Слово пацана»

Российский актер Сергей Бурунов высказался об актуальности российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл отца главных героев. Соответствующее заявление артиста прозвучало в эфире радиостанции "Москва FM".

«Это наша история. Если так каждый исторический проект запрещать… <...> Это было», — заявил Бурунов.

Актер подчеркнул, что не разделяет мнение о том, что в проекте «идет романтизация бандитизма», потому что «тогда надо все запрещать» и «на Венеру Милосскую надевать нижнее белье».

Помимо этого, Бурунов отметил, что тема насилия, которая затронута в сериале, актуальна и в настоящий момент. Артист уточнил, что Кощеи и Адидасы никуда не делись и, возможно, «сидят на совещаниях». При этом он добавил, что современный мир стал более безопасным.

Ранее телеведущая Ксения Собчак нашла своего фаворита в сериале «Слово пацана».

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