Актрису Зепюр Брутян обвинили в копировании Агаты Муцениеце после смены имиджа

Актрису Зепюр Брутян обвинили в копировании коллеги Агаты Муцениеце после того, как она неожиданно решила сменить имидж. Жена Павла Прилучного выпрямила волосы и осветлила несколько прядей, из-за чего стала похожа на бывшую супругу «мажора».

Сравнения двух избранниц звезды «Жизни по вызову» продолжаются уже не один месяц. С тех пор, как Павел женился на Зепюр, многие недоброжелатели пары ищут повод, чтобы раскритиковать артистку. Так, недавно она получила большое количество негативных комментариев, отправившись в салон красоты. Брутян показала подписчикам блога свою новую прическу и объяснила резкие перемены весенним настроением. Однако хейтеры нашли другую причину.

По мнению пользователей, жена Прилучного повторила образ Агаты Муцениеце, которая тоже недавно немного стала светлее. В Сети Зепюр обвинили в отсутствии собственного стиля и высмеяли попытки быть похожей на бывшую супруга.