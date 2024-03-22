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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 марта 2024, 16:23
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Актрису Зепюр Брутян обвинили в копировании Агаты Муцениеце после смены имиджа

Актрису Зепюр Брутян обвинили в копировании Агаты Муцениеце после смены имиджа

© Starface.ru

Актрису Зепюр Брутян обвинили в копировании коллеги Агаты Муцениеце после того, как она неожиданно решила сменить имидж. Жена Павла Прилучного выпрямила волосы и осветлила несколько прядей, из-за чего стала похожа на бывшую супругу «мажора».

Сравнения двух избранниц звезды «Жизни по вызову» продолжаются уже не один месяц. С тех пор, как Павел женился на Зепюр, многие недоброжелатели пары ищут повод, чтобы раскритиковать артистку. Так, недавно она получила большое количество негативных комментариев, отправившись в салон красоты. Брутян показала подписчикам блога свою новую прическу и объяснила резкие перемены весенним настроением. Однако хейтеры нашли другую причину.

По мнению пользователей, жена Прилучного повторила образ Агаты Муцениеце, которая тоже недавно немного стала светлее. В Сети Зепюр обвинили в отсутствии собственного стиля и высмеяли попытки быть похожей на бывшую супруга.

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Впрочем, Брутян довольно часто меняет образы, иногда оставляя кудряшки, а порой выпрямляя их. На одну из недавних премьер в Москве она и вовсе пришла с длинной косой. Поэтому не удивительно, что ей захотелось в очередной раз попробовать что-то новое, и это может быть вовсе не связано с Агатой.

Ранее Зепюр Брутян отреагировала на задержание отца в Москве и назвала его заказным.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Зепюр Брутян
Агата Муцениеце
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