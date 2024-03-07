Актрису Светлану Ходченкову поздравили с помолвкой

Актриса Светлана Ходченкова разместила фото с кольцом на безымянном пальце. Поклонники начали поздравлять ее с помолвкой.

Недавно в жизни актрисы появился предприниматель Павел Манченко. Он младше на пять лет, пара вместе была на Мальдивах.

Последнее время Ходченкова публикует кадры с отдыха – видно, что актриса посвежела и преобразилась. На одном из фото она показала роскошное кольцо.

Поклонники принялись писать: «Неужели он сделал предложение, мои поздравления», «Светлана, поздравляю с помолвкой».