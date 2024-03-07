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Опубликовано 07 марта 2024, 21:10
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Актрису Светлану Ходченкову поздравили с помолвкой

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото с кольцом, похожим на помолвочное.
Актрису Светлану Ходченкову поздравили с помолвкой

© Zilber Mihail/East News

Актриса Светлана Ходченкова разместила фото с кольцом на безымянном пальце. Поклонники начали поздравлять ее с помолвкой.

Недавно в жизни актрисы появился предприниматель Павел Манченко. Он младше на пять лет, пара вместе была на Мальдивах.

Последнее время Ходченкова публикует кадры с отдыха – видно, что актриса посвежела и преобразилась. На одном из фото она показала роскошное кольцо.

Поклонники принялись писать: «Неужели он сделал предложение, мои поздравления», «Светлана, поздравляю с помолвкой».

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее ее коллега Оксана Акиньшина появилась на премьере фильма «Неверные» с кольцом, похожим на помолвочное. Она выбрала одежду оверсайз - костюм терракотового цвета и туфли. Акиньшина тепло общалась с коллегами по фильму, в частности, Романом Евдокимовым. Известно, что актриса с 2020 года встречается с коллегой Данилой Козловским.

Источник фото:Zilber Mihail/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Светлана Ходченкова
кольцо
помолвочное кольцо