Актрису Светлану Ходченкову поздравили с помолвкой
© Zilber Mihail/East News
Актриса Светлана Ходченкова разместила фото с кольцом на безымянном пальце. Поклонники начали поздравлять ее с помолвкой.
Недавно в жизни актрисы появился предприниматель Павел Манченко. Он младше на пять лет, пара вместе была на Мальдивах.
Последнее время Ходченкова публикует кадры с отдыха – видно, что актриса посвежела и преобразилась. На одном из фото она показала роскошное кольцо.
Поклонники принялись писать: «Неужели он сделал предложение, мои поздравления», «Светлана, поздравляю с помолвкой».
Ранее ее коллега Оксана Акиньшина появилась на премьере фильма «Неверные» с кольцом, похожим на помолвочное. Она выбрала одежду оверсайз - костюм терракотового цвета и туфли. Акиньшина тепло общалась с коллегами по фильму, в частности, Романом Евдокимовым. Известно, что актриса с 2020 года встречается с коллегой Данилой Козловским.