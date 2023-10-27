Актрису Ренату Литвинову заметили на праздновании 125-летия МХТ

Снимки с актрисой Ренатой Литвиновой, переехавшей в прошлом году во Францию, показали на праздновании 125-летнего юбилея МХТ в центре Москвы. Мероприятие прошло в здании театра в Камергерском переулке.

На юбилее театра собралось множество звезд шоу-бизнеса. В их числе: Полина Гагарина, Ирина Апексимова, Елизавета Боярская, Алла Демидова и другие.

Литвинова трудилась в театре с 2004 года. Впервые на сцене МХТ она появилась в образе Любови Раневской из «Вишневого сада». После она поставила спектакли «Шага», «Свидетель обвинения», «Северный ветер» и «Звезда вашего периода» — в них она также проявила себя в качестве актрисы.

Некоторые роли Литвиновой вспомнили в юбилейном фотоальбоме, вышедшем к 125-летию Художественного театра. В нем собраны снимки и рецензии на 125 лучших спектаклей. Среди них есть и постановки с Ренатой Литвиновой, пишут «ДНИ.РУ».

Напомним, что год назад Литвинова уехала жить во Францию. Она обосновалась в Париже, где играет в театре и работает над авторскими проектами. Часто актрису можно увидеть на модных показах. Фанаты отмечают, что Рената всегда выглядит утонченно и стильно.

Ранее Литвинова поссорилась со своей близкой подругой Земфирой* (признана иноагентом на территории РФ). Актриса даже не поздравила певицу с днем рождения. Также они, по некоторым данным, разъехались и отписались друг от друга в социальных сетях.

*признана иноагентом на территории РФ