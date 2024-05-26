Звезду «Бандитского Петербурга» Жилкина задержали за дебош в отделе полиции

Звезда «Бандитского Петербурга» Роман Жилкин устроил дебош в отделении полиции, после чего стражи правопорядка задержали его. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Роман Жилкин приехал с друзьями в отдел полиции Северной столицы. Один из приятелей актера хотел написать заявление о мошеннических действиях. Однако Жилкин не стал ждать товарища в здании. Он вышел на улицу и нагрубил прохожему.

Полицейские заметили, что мужчина пьяный, и попросили его вести себя немного сдержаннее, на что тот не обратил внимания. Когда Жилкину сказали пройти в отдел и составить протокол за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии, он начал толкать стражей правопорядка.

Женщина из компании Романа ввязалась в конфликт, после чего сотрудники полиции завели мужчину в отделение.

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