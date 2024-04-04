Актрису Лянку Грыу обвинили в использовании больного сына ради популярности

Актриса Лянка Грыу рассказала, что ее обвиняют в спекуляции на болезни сына. После публикации ролика с критикой в адрес учителя школы, многие фанаты заявили, что звезда специально отправила ребенка в плохом состоянии в учебное заведение, чтобы создать конфликт и снять видео.

На днях артистка публично обратилась к учителю сына, который поставил отличнику две двойки. Девушка считает, что из-за плохого самочувствия мальчик не смог нормально заниматься и незаслуженно получил такие плохие оценки. Актриса уверена, что преподаватель видел это и проигнорировал состояние ребенка. Она сняла видео и опубликовала в соцсетях.

Но не все поклонники поддержали звезду. Многие заявили, что она специально отправила школьника на уроки, зная о его плохом состоянии. А на учителя якобы накинулась ради хайпа. Лянка показала одно из таких сообщений и ответила подписчице.

«У некоторых людей вместо мозга — гной. Мне жаль это видеть, но такова реальность. Хочешь вести блог, будь готова к говну», – поделилась Грыу.

Оказалось, что после уроков мальчику стало еще хуже и его увезли на «скорой» в больницу. Актриса не стала афишировать диагноз мальчика, но отметила, что сможет забрать его домой только через неделю.

Ранее мы писали о том, что Лянка Грыу рассказала о жизни в США. Она призналась, что ее осуждают за переезд.