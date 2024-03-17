Актрису из «Ворониных» Екатерину Волкову обманули на 50 тысяч рублей. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Екатерина Волкова улетела в отпуск и во время отдыха наткнулась на группу в соцсетях, где продавали корм для животных. Актриса рассказала, что в наличии были корма, которые уже перестали поставлять в Россию.

При этом Волкова перед оформлением заказа прочитала отзывы и фотографии, которые свидетельствовали, якобы, об отправке товаров клиентам. После этого знаменитость заказала корм для своих питомцев на 50 тысяч рублей.

«Наверное, это самый печальный мой пост из отпуска перед которым я проплакала всё утро. И даже не из-за потери денежных средств, а от осознания, что на сегодняшний день доверять людям становится всё сложнее и сложнее», — заявила она.

По словам Волковой, после оплаты, женщина, которой она переводила деньги, пропала. Переписку со звездой мошенница тоже удалила.

«Трек-номер доставки не работает, Алла пропадает, а 50 тысяч за пару кликов уплывают из моего кошелька…» — поделилась она.

В итоге актриса попросила подписчиков привлечь внимание к истории и тщательно проверять продавцов перед тем, как переводить деньги.

Ранее мы писали о том, что 50-летняя Екатерина Волкова раскрыла свое отношение к возрасту.