Актрису их «Папиных дочек» Полину Денисову шантажируют неизвестные, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Полина Денисова, которая сыграла роль Сони Васильевой в продолжении «Папиных дочек», пожаловалась в полицию на неизвестных шантажистов, которые выманивают у нее деньги. 19-летнюю актрису начали преследовать еще несколько месяцев назад. В первый раз мошенники написали ей в мессенджере и заявили, что знают, где она живет. В обмен на спокойную жизнь они попросили 80 тысяч рублей.

Когда актриса отказалась переводить деньги, они начали угрожать ей тем, что заминируют от ее имени ГИТИС и ТЦ «Метрополис». Поначалу Денисова не реагировала на сообщения, однако когда шантажисты позвонили ее матери и объявили о том, что якобы заминировали несколько зданий, звезда решила обратиться в полицию. С родителей знаменитости мошенники требовали миллион рублей для того, чтобы предотвратить взрывы.

Сейчас полицейские занимаются поисками шантажистов.

Ранее мы писали о том, что мошенника, обманувшего телеведущего Михаила Ширвиндта, посадили на два года.