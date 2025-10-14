Актрисе Татьяне Дорониной стало обидно за театры после назначения Боякова

Актрисе Татьяне Дорониной стало обидно за театры после назначения Эдуарда Боякова. Ее слова приводит NEWS.ru.

Эдуарда Боякова назначили на пост художественного руководителя театра на Малой Ордынке. В беседе с журналистами Доронина дала понять, что не поддерживает Эдуарда на новом посту.

«Обидно за театры», — высказалась она.

С 2018 года актриса занимает должность президента МХАТа имени Горького. Источник, приближенный к Дорониной, поддержал ее мнение и вспомнил о годах Боякова, проведенных в МХАТе.

«Все наши декорации жалко, которые могли еще служить этим стенам. И все, что было нажито непосильным трудом, списали, поломали, вывезли все на свалку. На первых порах, когда Бояков начал крушить театр, его еще останавливало присутствие Татьяны Васильевны. Но потом Эдуард избавился от таких, кто ему связывал руки», — заявил инсайдер.

