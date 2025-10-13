«Ругается на многое, что сейчас происходит в нашей культуре»: как Доронина отреагировала на увольнение Кехмана

Актриса Татьяна Доронина положительно отнеслась к увольнению Владимира Кехмана из МХАТа им. Горького. Об этом сообщил NEWS.ru, ссылаясь на источник из окружения звезды театра.

О смещении Кехмана с поста генерального директора МХАТа стало известно 29 сентября. Произошло это из-за обвинений в растратах бюджетных средств при реконструкции. Новости успели дойти до Татьяны Дорониной, которая хоть и не появляется уже много лет на публике, но продолжает следить за событиями в театре. Со слов источника из ее окружения, она довольна тем, что Владимир ушел.

«К смещению Кехмана Татьяна Васильевна отнеслась положительно, что естественно. Ситуацию с ним Доронина описывала, упоминая все буквы алфавита от А до Я. Татьяна Васильевна не умеет по-другому реагировать на несправедливость, на пошлость в искусстве. Доронина ругается на многое, что сейчас происходит в нашей культуре, но это и хорошо, значит, живет», - рассказал источник СМИ.

К слову, сотрудники МХАТа теперь надеются на помощь Дорониной после увольнения директора. Они делились с прессой, что верят — актриса их защитит.

Ранее Эдуард Бояков впервые заговорил об уголовном деле против Владимира Кехмана.