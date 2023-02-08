Актрисе осталось недолго: в дело Анны Большовой о сбитой женщине внесли ясность
Спустя три месяца следствия Анна Большова не признана подозреваемой по делу о ДТП.
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Актриса Анна Большова 14 октября 2022 года сбила на машине женщину, которая впоследствии погибла. Следствие длится более трех месяцев, и кое-что стало известно.
Большова до сих пор не признана подозреваемой. Об этом рассказала адвокат Яна Чиж.
По словам юриста, только после экспертиз будет определено, кто является подозреваемым. Предстоят медицинская и автотехническая экспертизы.
Большова продолжает играть в спектаклях после смертельного ДТП, до какой-либо определенности, вероятно, осталось недолго. Установлено, что на момент аварии актриса была трезва, она вызвала полицию и скорую.
Житель населенного пункта, где произошло ДТП, рассказывал об истерике Большовой после случившегося. Она кричала, переживала и нервничала.