Актрисе осталось недолго: в дело Анны Большовой о сбитой женщине внесли ясность

Актриса Анна Большова 14 октября 2022 года сбила на машине женщину, которая впоследствии погибла. Следствие длится более трех месяцев, и кое-что стало известно.

Большова до сих пор не признана подозреваемой. Об этом рассказала адвокат Яна Чиж.

По словам юриста, только после экспертиз будет определено, кто является подозреваемым. Предстоят медицинская и автотехническая экспертизы.

Большова продолжает играть в спектаклях после смертельного ДТП, до какой-либо определенности, вероятно, осталось недолго. Установлено, что на момент аварии актриса была трезва, она вызвала полицию и скорую.

Житель населенного пункта, где произошло ДТП, рассказывал об истерике Большовой после случившегося. Она кричала, переживала и нервничала.