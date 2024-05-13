Актрисе Наталье Теняковой стало плохо перед спектаклем в МХТ имени Чехова

Народной артистке РФ Наталье Теняковой стало плохо перед спектаклем в московском МХТ им. А. П. Чехова. У 80-летней женщины подскочило давление.

По данным Telegram-канала Mash, у актрисы подскочило давление второй раз за два дня из-за сильного волнения. Врачи быстро приехали и сразу же оказали помощь актрисе. Госпитализация ей не потребовалась.

Наталья Тенякова — советская и российская актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по курсу Бориса Зона. Играла в театрах Ленинграда, а после переехала в Москву, где в 1988 году по приглашению Олега Ефремова перешла в МХТ имени Чехова. В настоящее время актриса играет в спектаклях «Лес», «9 ряд. 10, 11 место», «Говорит Москва», «Офелия боится воды».

Также актриса известна по фильмам «Любовь и голуби», «Отцы и дети» и «Следствие ведут знатоки».

Ранее родственница певицы Жанны Фриске Наталья рассказала о рецидиве рака у двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. У женщины нашли метастазы – они распространились по всему телу.