Актрисе Анастасии Уколовой потребовалась помощь врачей после поездки в Дубай

Звезда сериала «СашаТаня», актриса Анастасия Уколова рассказала о неудачной поездке в Дубай. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам звезды, она почувствовала недомогание после перелета из Дубая в Москву. Она подчеркнула, что поездка стала для нее тяжелым испытанием.

«Я весь день летела с Дубая в Москву на два часа по делам. Потом сразу в другой аэропорт и в Питер. И ночь провела в скорой», - призналась Уколова.

Артистка уточнила, что отказалась от госпитализации, сейчас ей приходится регулярно принимать таблетки из-за ухудшения самочувствия. При этом она добавила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжила работать и сразу после возвращения в Россию отправилась на очередные пробы.

Напомним, Анастасия Уколова получила известность после роли в сериале «СашаТаня». Артистка также принимала участие в съемках таких проектов, как «Молодежка», «Громкая связь», «Полицейский с Рублевки», «Цыпленок жареный» и «Тест на беременность».

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