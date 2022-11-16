Анастасия Уколова озвучила двойное имя первенца

Недавно актриса Анастасия Уколова впервые стала мамой. К слову, девушке удалось удивить поклонников этой новостью, ведь свою беременность звезда «Молодежки» тщательно скрывала. На этом сюрпризы от Анастасии не закончились. На днях артистка сообщила, что назвала сына двойным именем, и только сегодня в Telegram-канале Уколова раскрыла интригу.

Так, в свидетельстве о рождении ребёнка написано имя Егор, но спустя время актриса поняла, что поторопилась с решением. «Егорка как-то для него грубовато», – пояснила Уколова. Вот почему в семейном кругу мальчика называют Гошей. Молодая мамочка убеждена, что, когда сын вырастет – сам определится, какое имя ему по душе.

Напомним, что Уколова не одна наслаждается радостью от материнства. На днях певица Рианна сообщила о том, что она станет мамой во второй раз. Подробности читайте в этой статье.