Актриса Зепюр Брутян перестала скрывать лицо сына от Павла Прилучного

Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный перестали скрывать сына Микаэля. Обычно родители разворачивали мальчика спиной к камере, чтобы не демонстрировать его внешность. Однако недавно решили порадовать поклонников.

Супруга звезды «Мажора» отметила день рождения. Ей исполнилось 29 лет. Сначала этот день она проводила на работе вместе с коллегами, а затем собрала в домашней обстановке только самых близких. Зепюр опубликовала кадры, на которых задувала свечи на торте, пока за ней с детского стульчика наблюдал маленький сын.

Отметим, что Микаэль пока единственный ребенок Брутян. А вот у Прилучного есть еще двое детей от предыдущего брака. Актриса Агата Муцениеце родила от Павла сына Тимофея и дочь Мию. После развода они остались жить с матерью, но в прошлом году мальчик изъявил желание быть с отцом.

Чтобы вернуть сына, Агата даже обращалась в суд, однако это не помогло. Тимофей по-прежнему живет у отца и отказывается общаться с мамой. При этом причина общественности неизвестна.

Ранее Агата Муцениеце засняла, как бойфренд Петр Дранга проводит время с ее дочерью.