Актриса Завтур призналась, что ее роман с режиссером начался с несчастья

Актриса театра и кино Анна Завтур рассказала об отношениях с режиссером Стасом Ивановым. Звезда призналась в интервью для журнала «Атмосфера», что их любовная история началась на съемках.

26-летняя артистка работала со Стасом над проектом «Немцы». У актрисы с режиссером были дружеские отношения, которые переросли в романтические. Но перед этим в семье девушки произошло несчастье. Иванов поддержал на тот момент подругу.

«Это стало началом наших доверительных отношений. По сути, наша любовь выросла из дружбы. И мне кажется это более крепким фундаментом, чем страсть, которая вспыхивает и проходит», — считает звезда.

Завтур призналась, что Стас позволил ей чувствовать себя расслабленной. Она поняла, что необязательно всегда быть сильной. Отношения позволили девушке раскрыть свою женственность.

«Я в этом плане вообще не феминистка. Мне хочется, чтобы мужчина был сильнее, умнее, талантливее, главнее. Я с радостью эту роль ему отдаю», — цитирует актрису WomanHit.ru.

