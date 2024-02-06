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Опубликовано 06 февраля 2024, 16:57
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Актриса Юлия Высоцкая показала себя без фильтров и макияжа в 50 лет

Юлия Высоцкая приняла решение показать себя без фильтров и макияжа в 50 лет.
Актриса Юлия Высоцкая показала себя без фильтров и макияжа в 50 лет

© Starface.ru

Актриса Юлия Высоцкая показала себя без фильтров и макияжа в 50 лет. В личном блоге она опубликовала новое фото, которое даже не стала обрабатывать.

Несмотря на большую занятость, супруга режиссера Андрея Кончаловского активно ведет социальные сети. На своей страничке она нередко общается с поклонниками и показывает им, как выглядит за пределами камер. Высоцкая не пытается скрываться за «масками» и демонстрирует свою натуральную красоту, за что часто получает комплименты.

Недавно Юлия сфотографировалась в машине, когда была без грамма макияжа. При этом она не стала обрабатывать снимок и выставила его таким, каким он получился. Отметим, что актрисе уже 50 лет, но при этом она все еще выглядит свежо и молодо. По ее словам, этого ей удается добиваться правильным уходом и здоровым образом жизни.

Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

А вот к пластическим операциям Высоцкая относится негативно. Она признавалась, что никогда не ложилась под нож хирурга. Более того, телеведущая утверждает, что не делает и «уколы красоты», так как боится непредсказуемых последствий.

Ранее Юлия Высоцкая показала чувства к Андрею Кончаловскому перед камерой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Юлия Высоцкая
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