Актриса Юлия Высоцкая показала себя без фильтров и макияжа в 50 лет. В личном блоге она опубликовала новое фото, которое даже не стала обрабатывать.

Несмотря на большую занятость, супруга режиссера Андрея Кончаловского активно ведет социальные сети. На своей страничке она нередко общается с поклонниками и показывает им, как выглядит за пределами камер. Высоцкая не пытается скрываться за «масками» и демонстрирует свою натуральную красоту, за что часто получает комплименты.

Недавно Юлия сфотографировалась в машине, когда была без грамма макияжа. При этом она не стала обрабатывать снимок и выставила его таким, каким он получился. Отметим, что актрисе уже 50 лет, но при этом она все еще выглядит свежо и молодо. По ее словам, этого ей удается добиваться правильным уходом и здоровым образом жизни.