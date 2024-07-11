Актриса Юлия Пересильд собрала музыкальную группу и подалась в певицы

Композитор Белоносов объяснил, почему Юлия Пересильд захотела стать певицей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Актриса Юлия Пересильд, известная по главной роли в фильме «Вызов», недавно создала свою музыкальную группу «Мандрагора». Артистка презентовала новую концертную программу «Планета Легкого Поведения». Автором ко многим песням из нее стал композитор Александр Белоносов, работавший с Игорем Тальковым, Александром Ф. Скляром и другими.

«Я писал учитывая, что эти песни будет исполнять драматическая актриса. И вот поэтому случилась гармония, случилось попадание», — заявил он.

По словам композитора, Пересильд всегда мечтала попробовать себя в качестве певицы.

«Она это любит. Я это чувствую, что она это любит. Поэтому я хочу еще для нее писать и буду», — объяснил Белоносов.

Композитор добавил, что счастлив работать вместе с Юлией Пересильд.