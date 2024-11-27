Актриса Юлия Михалкова рассказала о любимом типаже мужчин. Об этом сообщает Kp.ru.

Актриса Юлия Михалкова стала продюсером — первый фильм, над которым она работала в новой для себя роли выйдет уже 5 декабря. Журналисты расспросили знаменитость о том, похожа ли ее волевая и сильная героиня в фильме на нее саму.

«Лично я никогда не брала инициативу в отношениях в свои руки, но прекрасно понимаю, что жизнь бывает разной, и иногда это, наверное, оправдано. Главное — задать себе вопрос: какая цель у этого действия?» — рассуждает Михалкова.

По словам знаменитости, ради мужчины она готова пойти на безбашенные поступки.

«Ради любимого я готова на многое, и, вспоминая отдельные моменты, могу точно сказать, что совершала поступки, которые требовали решительности», — рассказала она.

При этом вокруг себя Михалкова привыкла еще с детства видеть сильных мужчин. Поэтому новая картина отчасти стала автобиографической.

«Я росла среди, как сейчас говорят, людей труда — работников металлургического завода в Верхней Пышме. Это сильные, суровые, цельные люди, немногословные, не истерички, без перьев и блесток в одежде и в мыслях. На них смотришь и понимаешь — ты за каменной стеной», — объяснила актриса.

Ранее мы писали о том, что звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снялась в костюме за 1700 рублей.