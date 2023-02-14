Актриса Юлия Меньшова жестко опустила Ольгу Бузову

Ольга Бузова на данный момент одна из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Она дает концерты, ведет различные проекты и участвует в рейтинговых программах. Однако коллеги относятся к блогу миллионнику по-разному.

Недавно Юлия Меньшова выпустила новый выпуск YouTube-шоу «Сама Меньшова», гостьей в котором стала Наталья Краснова. Они откровенно побеседовали и затронули тему Rutube-проекта «Злые языки», которую блогер ведет вместе с Викторией Боней. Она рассказала, что весь первый сезон у них ничего не получалось. Они не могли найти общий язык ни между собой, ни с приходящими звездами. Поначалу им даже казалось разумным закрыть программу, но второй сезон вышел хорошим и более складным.

«После первого сезона думала, что на этом мы и свалим. Начался второй сезон, и мы начали слышать друг друга, что удивительно! Потому что Виктория Боня — звезда. Прямо вот как ты любишь говорить, звезда Бузова», - поделилась Краснова.

На это высказывание гостьи Юлия Меньшова иронично ответила: «Она сама себе эту награду на грудь повесила, как ты понимаешь».

Ведущая считает, что никто звездой Бузову не называл, и она сама дала себе это звание. А Наталья уверена, что Боня такая же. Она призналась, что общаться с ней на равных невозможно – всегда нужно быть «ниже» ее.

Краснова также добавила, что участвует в скандальном проекте только из-за больших гонораров. Второй причиной может служить знакомство с известными людьми, но не более.

Ранее Ольга Орлова поделилась, за что обижена на Ольгу Бузову.