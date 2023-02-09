«Пишу этот текст и реву»: за что Ольга Орлова обижена на Ольгу Бузову

За 12 лет работы в эпатажном реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова настолько сроднилась с его обитателями и постоянными зрителями, что ее неожиданный уход в апреле 2021 года вызвал переполох и недоумение.

Ольга Орлова, которая сейчас командует в «Доме», в интервью с Аленой Жигаловой высказала резонное предположение, что Бузовой не понравилась смена каналов.

Как известно, весной 2021 года с ТНТ «Дом-2» переехал на канал «Ю». Орлова обижена на свою тезку.

Понятно, что мы можем принять решение и пойти работать на другую работу. Но как-то по-человечески заранее предупредить было можно! – уверена Орлова.

Кстати сама Ольга Бузова два года назад покидала «Дом-2» далеко не в радужном настроении: «Я по-настоящему жила, любила и для меня это было не шоу, а моя жизнь… Сейчас пишу этот текст и реву».