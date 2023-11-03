Актриса Юлия Меньшова закрыла киностудию отца на Мосфильме из-за больших убытков

Актриса Юлия Меньшова закрыла киностудию знаменитого отца на Мосфильме в Москве из-за больших убытков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным источника, знаменитая киностудия после смерти Владимира Меньшова не приносила прибыли. Только в 2021 году она потеряла 1,5 млн рублей. Вероятно, убытки продолжали увеличиваться в размере, именно поэтому дочь кинематографиста приняла решение о ликвидации. Сама Меньшова пока это никак не прокомментировала.

Напомним, что студия «Жанр» была открыта в 1994 году. И до самой смерти ее возглавлял режиссер культового фильма «Москва слезам не верит». Скончался Меньшов от последствий коронавирусной инфекции, и после этого его «детище» перешло вдове Вере Алентовой и наследнице Юлии Меньшовой.

К слову, после потери мужа Алентова так и не смогла оправиться. Она признавалась, что до сих пор не верит, что Владимира Валентиновича нет в живых. Они прожили вместе большую часть жизни и были одной из самых красивых и крепких пар в отечественном кинематографе. Недавно актриса дала новое интервью, в котором призналась, что супруг часто называл ее «Товарищ „Нет“», и объяснила почему.