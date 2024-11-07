Актриса Юлия Хлынина заявила, что разрешила мужу платить за себя после свадьбы. Об этом сообщает Леди Mail.

В 2020 году актриса вышла замуж за бизнесмена Алексея Милевского, который далек от шоу-бизнеса. По словам Юлии, после свадьбы у нее изменился не только статус, но и многие привычки. Если раньше Хлынина самостоятельно себя обеспечивала, то теперь охотно принимает финансовую помощь от мужа.

«Признаюсь, после брака во мне случились некие метаморфозы — я готова разделять ответственность с любимым человеком, принимать его помощь, распределять бюджет. Но от этого я не становлюсь менее самодостаточной единицей», — высказалась знаменитость.

При этом Юлия отметила, что довольна заработком в кино и имеет возможность «закрывать все свои потребности». По словам актрисы, ее с детства воспитывали как самостоятельного человека.

Юлия уточнила, что в мужчинах ее привлекает не только финансовая составляющая, но и амбициозность, стремление к развитию.

Ранее актрису Юлию Хлынину заподозрили в разводе с миллионером и романе с коллегой. Подробности читайте в этой новости.