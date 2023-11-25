Актриса Янина Студилина впервые после развода вышла в свет с новым возлюбленным

Звезда «Ранеток» Янина Студилина впервые после развода с доктором экономических наук Александром Роднянским-младшим вышла в свет с новым возлюбленным. Брак актрисы распался со скандалом в 2022 году из-за нежелания мужчины жить в России.

Как пишет Kp.ru, Янина вместе с шестилетней дочерью Аней посетила премьеру мультфильма «Кентервильское привидение» в кинотеатре «Художественный». Актрису сопровождал юрист Владимир Герасимов – сын народного артиста России, худрука Театра Луны Евгения Герасимова, которого зрители знают по ролям в фильмах «Петровка, 38» и «Гостья из будущего».

На красную дорожку Студилина вышла вдвоем с дочерью, в то время как Герасимов держался в стороне. Мужчина присоединился к актрисе уже в зрительном зале.

Сам Владимир дебютировал на экране в 2008 году в фильме «Туман рассеивается», затем снялся еще в трех проектах. Он окончил МГИМО по специальности юрист-международник и в настоящее время работает начальником управления региональных коммуникаций департамента общественных связей компании «Лукойл».

Янина Студилина стала известна после роли в сериале «Ранетки», она затем снялась в военной драме «Сталинград» и в ситкоме «Остров». Ранее актриса признавалась, что ее брак с Роднянским-младшим распался из-за политических разногласий и желания мужчины жить в Европе. Янина решила остаться в России и продолжить карьеру.

Ранее мы писали, что Янина Студилина устала от осенней погоды в Москве и вместе с шестилетней дочерью Анной улетела в Турцию. Она призналась, что много работала, и друзья уговорили ее немного отдохнуть в солнечной стране.