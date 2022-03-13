Сын Яны Поплавской рассказал, как пережил уход отца из семьи

Так как Яне нужно было очень много работать, сыну пришлось рано стать взрослым и самостоятельным. Поплавская тогда много работала в Киеве и возвращалась домой совершенно измученной и несчастной.

«Я видел, как мама приезжала измученная этой работой, которая ей не совсем нравилась. Я помню, как мы ели капустные котлеты, когда не было денег. Я капустные котлеты и гречку до сих пор видеть не могу. Забыл ли я все? Нет, не забыл, я буду помнить. Но простить мне стало легче», — вспоминает наследник актрисы.

Через несколько лет Яна вернулась в Москву и в 2015 году встретила новую любовь, радиоведущего Евгения Яковлева. Влюбленные планировали пожениться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести.

Напомним, что Яна Поплавская и Сергей Гинзбург считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Влюбленные познакомились, когда актрисе было всего 16 лет и прожили в браке четверть века. Как утверждала Яна, супруги развелись из-за измен режиссера.

Фото: Instagram