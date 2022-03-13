Сын Яны Поплавской рассказал, как пережил уход отца из семьи
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Фото: @the_yana_poplavskaya/Instagram
Младший наследник актрисы Никита рассказал, что помнит страдания матери, когда отец ушел из семьи. Он тогда был совсем подросток и не мог по-взрослому воспринять ситуацию. Мальчик винил отца в происходящем с матерью и не хотел с ним общаться.
«Она говорила: позвони отцу, ответь, когда он звонит тебе, на день рождения позови. Я сам не хотел. Во-первых, 14 лет — переходный период. И когда ты видишь, как твоя мать плачет на полу в ванной и не может выйти на работу, а я в 14 лет поднимаю ее на себе и говорю: ''Мама, мы не можем, мама, встань''… И мама встала», — рассказал Никита Поплавский в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Так как Яне нужно было очень много работать, сыну пришлось рано стать взрослым и самостоятельным. Поплавская тогда много работала в Киеве и возвращалась домой совершенно измученной и несчастной.
«Я видел, как мама приезжала измученная этой работой, которая ей не совсем нравилась. Я помню, как мы ели капустные котлеты, когда не было денег. Я капустные котлеты и гречку до сих пор видеть не могу. Забыл ли я все? Нет, не забыл, я буду помнить. Но простить мне стало легче», — вспоминает наследник актрисы.
Через несколько лет Яна вернулась в Москву и в 2015 году встретила новую любовь, радиоведущего Евгения Яковлева. Влюбленные планировали пожениться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести.
Напомним, что Яна Поплавская и Сергей Гинзбург считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Влюбленные познакомились, когда актрисе было всего 16 лет и прожили в браке четверть века. Как утверждала Яна, супруги развелись из-за измен режиссера.
Фото: Instagram