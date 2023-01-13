Актриса Яна Поплавская пригрозила, что покинет Россию в случае возвращения Урганта

Российская актриса Яна Поплавская заявила, что уедет из страны, если Ургант вернется на телевидение. Актрису расстроили разговоры ведущей Аллы Михеевой о возвращении проекта в эфирную сетку «Первого канала». Звезда выразила свое мнение в личном Telegram-канале.

Знаменитость подчеркнула, что нельзя допустить возвращения Урганта и его программы на Первый канал.

«Бывает ли дым без огня? Кто готовит почву для возвращения иудиных последователей? Можно ли представить, чтобы подобное происходило в ВГТРК? Чтобы того же Галкина* снова вернули на Россию-1? Конечно нет!» — заявила актриса.

Поплавская добавила, что уедет из России, если Ургант снова появится на телевидении. Она также намерена покинуть страну, если и другие «предатели» вернутся на прежние должности.

Напомним, что Яна не только актриса, но и теле- и радиоведущая, а также театральный педагог. Она получила известность в 10 лет благодаря детской роли главной героини в фильме «Про Красную Шапочку» 1977 года.

Ранее мы писали о том, как Яна Поплавскую возмутили Бузова и Киркоров в ремейке «Иронии судьбы».