Актриса Яна Поплавская назвала Татьяну Лазареву* больной и призвала ее оградить

Актриса Яна Поплавская высказалась по поводу заявлений телеведущей Татьяны Лазаревой*(Признана иноагентом на территории РФ) и заявила, что считает ее больной. К такому выводу звезда кинематографа пришла после нового интервью юмористки, в котором она призналась, что радуется новостям о беспилотниках в России.

По мнению Поплавской, у Лазаревой* уже давно далеко не патриотическая позиция. У нее западные взгляды, поэтому ее стоит изолировать от тех представителей российского шоу-бизнеса, которые время от времени наведываются за границу.

«Ее бы оградить. Как бы не заразились. Прививку им сделайте какую-нибудь патриотично-профилактическую», - отметила актриса в личном Телеграм-канале.

Напомним, что в новом интервью Татьяна Лазарева* также подняла тему приезда певицы Аллы Пугачевой в Россию. Она возвращалась на Родину несколько месяцев назад ради похорон модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева. По мнению телеведущей, Примадонна правильно сделала, что прибыла на прощание, несмотря на все политические события. Однако добиться цели, а именно примирения со всеми, у нее так и не вышло.

Ранее Лазарева* объяснила, почему игнорирует статус иноагента.

*признана иноагентом на территории РФ